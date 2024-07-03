السندات الحكومية المصرية ترتفع بعد تغيير وزير المالية

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، بعد الإعلان عن تعديل وزاري طال انتظاره يشمل تعيين وزير جديد للمالية.

وذكر التلفزيون الحكومي أن أحمد كجوك سيصبح وزيرا للمالية، لتقع على عاتقه مهمة التعامل مع اقتصاد متعثر وتضخم حاد وأزمة نقص في العملة لم تفلح مختلف التدابير في القضاء عليها.

وحققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر المكاسب، إذ ارتفع سعر استحقاق 2049 بواقع 1.55 سنت إلى 75.69 سنت بحلول الساعة 1015 بتوقيت جرينتش.

يأتي هذا بعد أن أعلنت مجموعة طلعت مصطفى المصرية أمس الثلاثاء عن خطط لاستثمار 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط. وجاء هذا بعد الإعلان في وقت سابق من العام عن مشروع باستثمارات من الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، قيمتها 24 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا.