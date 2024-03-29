السنغال تؤكد فوز مرشح المعارضة بانتخابات الرئاسة

أكد المجلس الدستوري السنغالي (اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024)، مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية، مما يمهد الطريق إلى تنصيبه رئيسا خامسا للبلاد.

وجاء الإعلان متماشيا مع النتائج الأولية المعلنة يوم الأربعاء والتي استندت إلى إحصاء الأصوات من مراكز الاقتراع بالكامل.

وحصل فاي على أكثر من 54 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي كانت مؤجلة وجرت الأحد الماضي، فيما حصل مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با على 35 بالمئة.

ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية ليخلف الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال في الثاني من أبريل نيسان.