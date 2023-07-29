السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السنغال تتهم زعيم المعارضة بالتخطيط لتمرد

منذ 40 دقيقة
علم السنغال

علم السنغال

A A A
طباعة المقال

اتهم الادعاء السنغالي زعيم المعارضة في البلاد عثمان سونكو، السبت، بعدة اتهامات من بينها التخطيط لتمرد والتواطؤ الجنائي، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب والتي أثارت أعمال شغب بأنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.

وتلقى سونكو (49 عاما) حكما بالسجن لمدة عامين في الأول من يونيو حزيران بتهمة ارتكاب سلوك غير أخلاقي تجاه أفراد تقل أعمارهم عن 21 عاما، مما أدى إلى احتجاجات قُتل فيها ما لا يقل عن 16 شخصا.

وغضب مؤيدوه من احتمال أن تحول ​​إدانته دون خوض ه للانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكن المحامين يقولون إن القضية غامضة.

وألقت السلطات القبض على سونكو أمس الجمعة بعد مشاجرة مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله والذين زعم أنهم قاموا بتصويره دون إذن. وقال ممثلو الادعاء اليوم السبت إنه لا يزال رهن الاحتجاز.

وقال المدعي العام في البلاد عبدو كريم ديوب أمام عدد كبير من الصحفيين إن الادعاء سيوجه إلى سونكو تهما جديدة منها الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتواطؤ الجنائي، وعرض مقاطع مصورة من جهاز كمبيوتر محمول مملوك لسونكو يظهر بها وهو يلقي خطابات تحريضية مزعومة.

ولا يرتبط إلقاء القبض على سونكو أمس أو التهم الجديدة بإدانته في يونيو حزيران. ولم يُطلب منه الإدلاء بأقواله في القضية الجديدة.

وينفي سونكو ارتكاب أي مخالفات. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بفريقه القانوني للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الشرطة في بنغلادش
اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعارضة في بنغلادش
انتخابات إسبانيا
مقعد واحد يعرقل مهمة الاشتراكيين بإسبانيا لتشكيل ائتلاف يساري
الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو
القاء القبض على نجل رئيس كولومبيا في تحقيق يتعلق بغسل الأموال

الأكثر قراءة

انفجار في منطقة السيدة زينب
انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
أحمد ماضي
أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!
من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود