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السنغال ترصد تفشيا لإنفلونزا الطيور

منذ ساعة واحدة
خريطة السنغال

خريطة السنغال

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قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (الجمعة 31-3-2023) إن السنغال أبلغت عن تفش لإنفلونزا الطيور من السلالة إتش.5.إن.1 شديدة العدوى في مزرعة دواجن في شمال غرب البلاد.

ونقلت المنظمة، ومقرها في باريس، عن السلطات السنغالية قولها إن التفشي حدث في 18 مارس آذار في مزرعة بقرية بوتو بالقرب من بلدة لوجا التي لا تبعد كثيرا عن حديقة لونج دو بارباري الوطنية حيث رُصد تفش لفيروس إتش.5.إن.1 في 12 مارس آذار.

وقالت المنظمة “من المرجح بشدة أن ثمة رابطا وبائيا بين واقعتي التفشي”.

وأضافت أن التفشي تسبب في نفوق 500 من أصل 11400 طائر في مزرعة الدواجن، وجرى إعدام العدد المتبقي.

وتنتشر إنفلونزا الطيور حول العالم منذ عام وتسببت في نفوق أكثر من 200 مليون طائر، لتقفز أسعار البيض وتتصاعد مخاوف بين الحكومات حيال انتقال المرض إلى البشر.

    المصدر :
  • رويترز

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