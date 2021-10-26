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السودانيون يواصلون احتجاجاتهم رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة

26 - أكتوبر - 2021

السودان

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تشهد العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجات متواصلة لليوم الثاني على التوالي، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية، وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة.

خرج المواطنون اليوم إلى الشوارع في المناطق السكنيه وأغلقوا الطرق بالحجاره والإطارات المشتعلة.

وشهدت الخرطوم أمس الاثنين اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 آخرين.

وتتزامن الاحتجاجات اليوم الثلاثاء مع أنباء عن قطع جميع الاتصالات في السودان بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبد الله حمدوك.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان، بناء على طلب 6 دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” الاثنين.

وتعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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