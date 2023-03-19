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السوداني: التهجير على الهوية والطائفية حوّل العراق إلى سوق للإرهاب المروع

منذ 3 دقائق
رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني

رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني

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أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد 19/3/2023 أن التهجير على الهوية والطائفية حوّل البلد إلى سوق للإرهاب المروع، مشددا على أن القتل على الهوية كان ظاهرة غريبة على العراقيين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن جائحة الفساد تمثل المعركة الكبرى، مبينا أننا نسعى نحو الهدوء السياسي بعد الصخب.

وقال في مؤتمر حوار بغداد الدولي: “إن الثروة الوطنية ملك العراقيين جميعا، ونسعى لتحقيق كل الأهداف المرسومة”.

وأضاف السوداني: “إن التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن عبر الإنجازات”.

وأعلنت القوات العراقية، أمس السبت، القبض على متهم بقتل الأستاذ الجامعي عقيل الناصري، الذي اغتيل أول أمس الجمعة، في ذي قار جنوب البلاد.

وقال قائد عمليات سومر، اللواء سعد حربية: “تم إلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذ في كلية التربية عقيل الناصري، بينما تجري ملاحقة الثاني الذي كان يستقل الدراجة النارية لحظة الاغتيال”، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية “واع”.

واغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، الأستاذ الجامعي عقيل عبد الله الناصري، عندما أطلقوا الرصاص عليه قرب منزله ثم لاذوا بالفرار، في واقعة أثارت ضجة واسعة.

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