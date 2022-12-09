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السوداني: نرفض أن يكون العراق منطلقًا لتهديد الجوار

منذ ساعة واحدة
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

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عبّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن رفضه أن يكون العراق منطلقًا لتهديد الجوار، مؤكدًا رفض أي اعتداء على أراضي بلاده.

السوداني أكد خلال كلمته بالقمة العربية الصينية في الرياض، دعم كل الجهود لتعزيز العلاقات مع الصين، موضحًا أنّ بلاده تريد علاقات منفتحة مع الشرق والغرب على أساس المصالح المشتركة.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقة مع الصين وفق مبادرة الحزام والطريق، داعيا بكين إلى الانفتاح التجاري على العراق.

استقرار سوق النفط

السوداني قال إن بغداد تستهدف مع شركائها في أوبك تحقيق الاستقرار في إنتاج النفط وأسعاره بما يحقق المصالح المتوازنة للمنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أن المنطقة العربية تمثل نقطة ثقل متزايدة في عالم متغير.

كما قال أيضًا إن القمة فرصة للتكامل الاقتصادي في المنطقة من خلال تعزيز التعاون مع بكين.

3 قمم

يشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف 3 قمم عقب وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم هي:

قمة سعودية – صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقمة خليجية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقمة عربية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

هذا وتناقش القمم الثلاث تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

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