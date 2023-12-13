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السوداني: القوات الأمنية قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية

منذ ساعة واحدة
محمد شياع السوداني

محمد شياع السوداني

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدرة القوات الأمنية على ملاحقة منفذي هجمات البعثات الدبلوماسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اليوم الأربعاء، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى أمس الثلاثاء، إتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله استعراض عدد من المواضيع والملفات في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها، فضلًا عن التطرق إلى أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأكد السوداني خلال الإتصال، “حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الإقتصادية والأمنية والمناخية، بما يدعم جهود ترسيخ الإستقرار في المنطقة”.

وشدد على “التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين”، مؤكدًا “قدرة القوات الأمنية العراقية على القيام بواجباتها في ملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، من دون تدخل أيّة جهة خارجية”.

من جانبه، أكد الوزير بلينكن، “إستمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين”، مرحبًا “بإجراءات الحكومة العراقية، لتأمين البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة بالعراق، وملاحقة العناصر التي تقف وراء الهجمات عليها”.

    المصدر :
  • وكالات

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