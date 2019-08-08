أخبار العالم

السودان.. أنباء عن إطلاق النائب السابق للبشير

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفادت مصادر “العربية”، صباح الخميس، أنه تم إطلاق سراح بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول عمر البشير.

وكان بكري حسن صالح اعتقل إثر اتهامه بالضلوع في محاولة انقلابية. والثلاثاء، قال جهاز المخابرات العامة السوداني، إن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى.

المزيد من الأخبار

“جثث مجهولة” تسلط الضوء على “نفوذ”…

خادم الحرمين: السعودية رحبت بجميع الحجاج دون استثناء

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، أعلنت القوات المسلحة السودانية، كشفها محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني.

وحينها، اعتبرت القوات المسلحة أن “هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب، الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني”.

 

المصدر: ـ العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

مذابح أميركا تلغي فيلم “ذي هانت”

أخبار العالم

بالفيديو: إعصار الصين يدمر 34 ألف منزل

أخبار العالم

في عيد الأضحى.. القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى

أخبار العالم

دبابة إسرائيلية تقتل فلسطينياً على حدود غزة

أخبار العالم

القاهرة.. مباحثات بين فرقاء السودان قبيل توقيع الدستورية

أخبار العالم

خالد بن سلمان: واجب السعودية الحفاظ على الشرعية في اليمن