السودان.. أول تعليق من البرهان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

في أول تعليق لرئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، ازلقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة، قال:” إنهم سيواصلون بكل ”قوة حراسة الفترة الانتقالية“

وجاءت تصريحات البرهان أثناء زيارة رافقه فيها نائبه في المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“ اليوم الثلاثاء، إلى معسكر سلاح المدرعات بالشجرة جنوب العاصمة الخرطوم، الذي انطلقت منه المحاولة الانقلابية، حيث حيا البرهان، الضباط والجنود على حكمتهم في التعامل مع الأحداث.

وقال معلقا على المحاولة الانقلابية: ”لم نثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة“، في إشارة إلى الاتهامات التي قالت إن ضباطا يتبعون لحزب البشير داخل الجيش وراء المحاولة الانقلابية.

ودعا ‏‏البرهان إلى ”وحدة القوى السياسية في السودان وتعاونها لمواجهة المخاطر“‎، وأضاف: ”سنتعاون مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي لصالح الشعب“.

وقال رئيس المجلس السيادي، مخاطبا قادة سلاح المدرعات: ”سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان“.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن محاولة الانقلاب التي أفشلتها السلطات، صباح الثلاثاء، ”استهدفت تقويض الانتقال الديمقراطي“.

وأضاف حمدوك: “سيتم محاسبة العسكريين والمدنيين المسؤولين عن الانقلاب الفاشل‎“، وتابع: ”أجريت اتصالات مع البرهان، وما حدث كان من تخطيط فلول النظام السابق“.