السودان.. إعلان حالة الطوارئ جنوب دارفور حتى إشعار آخر

أعلنت السلطات في ولاية جنوب دارفور غرب السودان اليوم السبت، حالة الطوارئ حتى إشعار آخر، وذلك بعد سلسلة هجمات شنها مسلحون على قرى شرق مدينة نيالا، حاضرة الولاية، أدت إلى وفاة 7 اشخاص وعدد من الجرحى.

وجاء في مرسوم أصدره والي الولاية حامد محمد التجاني هنون، أنه يعلن حالة الطواريء في جميع أنحاء الولاية وحظر التجوال داخل محلية بليل، اعتبارا من اليوم السبت.

وتطبق حالة الطوارئ من الساعة السادسة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا، إلى إشعار آخر.

وصدر القرار لحسم الفلتان الأمني، مع تفويض القوات النظامية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية وفقا لقانون الطوارئ، مع معاقبة كل من يخالف الأمر بموجب هذا القانون.

واستثنى القرار القطاع الصحي والعاملين به وخدمات المياه والكهرباء والمخابز والآبار وناقلات مياه الشرب وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة.

وأعلنت السلطات السودانية اليوم السبت، مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين، إثر هجمات شنها مسلحون على قرى شرق مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور غرب البلاد.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي، وسط عجز السلطات الرسمية عن ملاحقة هذه الميليشيات الخارجة عن القانون، والقبض على المتورطين في العنف وتقديمهم إلى العدالة.