السودان.. اشتعال خزانات وقود بمطار الخرطوم واشتباكات بمحيط مبنى التلفزيون

تجدد الاشتباكات في بين طرفي الصراع في السودان، على الرغم من إعلان الهدنة مساء الثلاثاء.

إذ سرعان ما تفجرت الاشتباكات مجدداً في العاصمة الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش، فيما تقاذف الطرفان تحميل المسؤولية.

اشتعال خزانات وقود المطار

وصباح، اليوم الأربعاء، أيضا تواصلت المواجهات لليوم الخامس على التوالي، فيما دوت انفجارات عنيفة في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم، وتصاعدت أعمدة الدخان، حسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

كما سمع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجيش والدعم السريع في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون ومطار العاصمة.

في حين أفاد شهود عيان باشتعال خزانات الوقود داخل المطار.

كذلك اندلعت اشتباكات قوية في معسكر كافوري التابع للدعم السريع في الخرطوم بحري.

انفجارات بمحيط القيادة العامة

بينما حلقت طائرة من سلاح الجو السوداني في شمال أم درمان.

تأتي تلك التطورات الميدانية فيما خرجت عشرات المستشفيات من الخدمة في العاصمة، جراء الاقتتال وتقطع سبل إدخال المساعدات والإعانات الطبية، وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 144 قتيلاً.

وكان الطرفان المتقاتلان تعهدا أمس بالالتزام بهدنة (اقترحتها الولايات المتحدة) لمدة 24 ساعة تبدأ اعتبارا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، إلا أنها سرعان ما أجهضت مع تجدد الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني.