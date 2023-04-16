السودان.. الجيش وقوات الدعم السريع يتفقان على وقف القتال 3 ساعات

قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن قائد الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية وافقا على وقف القتال لمدة ثلاث ساعات بدءا من بعد ظهر، الأحد، بناء على اقتراح من الأمم المتحدة.

وقال الجيش وقوات الدعم السريع في بيانين إنهما وافقا على وقف القتال بدءا من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 إلى 1700 بتوقيت جرينتش).

وقال شاهد من رويترز في وسط الخرطوم إن إطلاق النار هدأ فيما يبدو، لكن لا يزال من الممكن سماع دوي إطلاق نار وشوهدت أعمدة من الدخان في العاصمة السودانية.

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.