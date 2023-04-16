الأحد 25 رمضان 1444 ﻫ - 16 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السودان.. الجيش وقوات الدعم السريع يتفقان على وقف القتال 3 ساعات

منذ 10 دقائق
تجدد الاشتباكات في السودان

تجدد الاشتباكات في السودان

A A A
طباعة المقال

قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن قائد الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية وافقا على وقف القتال لمدة ثلاث ساعات بدءا من بعد ظهر، الأحد، بناء على اقتراح من الأمم المتحدة.

وقال الجيش وقوات الدعم السريع في بيانين إنهما وافقا على وقف القتال بدءا من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 إلى 1700 بتوقيت جرينتش).

وقال شاهد من رويترز في وسط الخرطوم إن إطلاق النار هدأ فيما يبدو، لكن لا يزال من الممكن سماع دوي إطلاق نار وشوهدت أعمدة من الدخان في العاصمة السودانية.

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيس البرازيل يدعو لتشكيل مجموعة سلام لحل أزمة أوكرانيا
عناصر من الجيش اليمني
استمرار عملية تبادل الأسرى في اليمن لليوم الثالث
من اشتباكات السودان
الجامعة العربية تطالب بـ"الوقف الفوري" لاشتباكات السودان

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
أمر "ماليّ" خطير يحضر للبنان!
رانيا يوسف
رانيا يوسف لطليقها: ولما مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام مكنتش بتزعل
مؤشر قياس الزلازل
هزتان جديدتان في لبنان.. كيف نتصرف قبل الهزات وخلالها وبعدها؟