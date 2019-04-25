السودان.. “الحرية والتغيير” تؤجل إعلان المجلس المدني

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قررت قوى الحرية والتغيير، بعد اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، مساء الأربعاء، تأجيل إعلان أسماء المجلس المدني الانتقالي التي كان مقرراً الإفصاح عنها مساء اليوم الخميس من منصة اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن بعد اجتماع مع قوى الحرية والتغيير، الأربعاء أن الطرفين اتفقا على أغلب المطالب وسيشكلان لجنة مشتركة لنقاش النقاط الخلافية، بالإضافة الى الاتفاق على ترتيبات الانتقال والمرحلة الانتقالية.

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وقال المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي إن الطرفين اتفقا على العمل سويا للعبور في البلاد إلى بر الأمان.

في حين قال الناطق باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، أحمد ربيع أن اللقاء تم بناء على تلبية لدعوة قدمها المجلس العسكري، لافتا إلى أن الاجتماع غلبت عليه روح الوطنية.
وأكد أن الاجتماع شدد على المسؤولية المشتركة ودور اعلان الحرية الرائد في الحراك الثوري والدور الفاعل للقوات المسلحة في حماية الوطن واستقراره.

 

المصدر:- قناة العربية

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