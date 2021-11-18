السودان.. الحكم بالسجن لمدراء شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت

قضت محكمة سودانية بسجن مدراء شركات الاتصالات العاملة في البلاد، لحين عودة الإنترنت مرة أخرى.

ووفقا لتصريحات نقلتها “رويترز” عن محام سوداني كان قد أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في البلاد، قال: “أصدرت محكمة سودانية أمرا بحبس مدراء الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد”.

وكانت السودان قد شهدت انقطاع خدمات الإنترنت، في فترات مختلفة، قبل احتجاجات دعت إليها قوى وطنية، على إثر إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قد فرض في الـ 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض على الجيش”، وهو ما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات واسعة من السودانيين، إضافة لانتقادات دولية، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.

وتعهد البرهان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالالتزام والمحافظة على التحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة.