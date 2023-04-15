السودان.. القوات الجوية تجري مسحاً لأماكن قوات الدعم السريع

قال بيان نشر على صفحة القوات المسلحة السودانية على فيسبوك إن القوات الجوية دعت، السبت، المواطنين إلى البقاء في منازلهم لأنها ستقوم بعملية مسح كامل لأماكن وجود قوات الدعم السريع.

وقال شاهد لرويترز في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إنه سمع دوي انفجارات في محيط المطار بوسط الخرطوم.

واندلعت مواجهات بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والقوات المسلحة اليوم السبت في صراع واضح على السيطرة بسبب خلافات حول الإجراءات المتعثرة التي تتخذها البلاد للمضي قدما نحو اجراء انتخابات في أعقاب انقلاب عسكري.

حل قوات الدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قرارًا بحل قوات الدعم السريع، بعد اندلاع اشتباكات مستمرة منذ صباح السبت، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.

ونشر جهاز المخابرات العامة السودانية تغريدة على “تويتر”، قال فيها “قرار من القائد العام للقوات المسلحة بحل قوات الدعم السريع”.

وفي وقت سابق من مساء يوم السبت، أكد الجيش السوداني يوم السبت، أنه لا تفاوض ولا حوار قبل “حل وتفتيت” قوات الدعم السريع، وذلك في ظل الاشتباكات المسلحة الدائرة بين الطرفين في عدة مناطق بالسودان.

وذكرت رئاسة أركان القوات المسلحة السودانية، في بيان “لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت مليشيا حميدتي [الدعم السريع] المتمردة”.

كما ناشد الجيش السوداني المواطنين عدم الاشتباك مع قوات الدعم السريع مؤكدا أن “القوات المسلحة قادرة على الحسم السريع ولكنها تعمل على أمنكم من العمليات القتالية”.

واندلعت اشتباكات في وقت سابق اليوم السبت. وأعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم ومطاري الخرطوم ومروي.