السودان.. “المهنيين” يدعو ليوم دعائي للعصيان المدني

دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان، السبت، المعتصمين في مقر القيادة العامة في الخرطوم إلى التمسك بالاعتصام، والقيام بحملة نظافة في المكان.

كما دعا في بيان نشره على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى يوم دعائي للدعوة للعصيان المدني والإضراب السياسي، قائلاً: “يقوم الثوار في ميدان الاعتصام وخارجه، في العاصمة والأقاليم، بالتوعية والدعاية للعصيان المدني والإضراب السياسي وسط المواطنين”.

إلى ذلك، أشار التجمع في بيانه إلى إطلاق حملة #حنبنيهو ، معتبراً أنها تعكس مزيداً من “إشراقات الثورة التي صارت بؤرة اهتمام إقليمي ودولي”.

توقف المفاوضات

يأتي هذا في وقت تشهد الساحة السودانية توقفاً للمفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بعد أن شهدت ساحة الاعتصام توترا، وهجمات مجهولة مساء الاثنين الماضي أدت إلى مقتل 5 من المعتصمين، بالإضافة إلى ضابط من القوى الأمنية، وتجددت الاشتباكات يوم الأربعاء أيضاً ما أدى لسقوط 8 جرحى.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، في حين اعتبرت قوى الحرية والتغيير وقف المفاوضات مؤسف.

وكانت مصادر العربية توقعت الجمعة استئناف التفاوض بين الطرفين.

يذكر أن المجتمع الدولي حض مساء الجمعة على “استئناف فوري للمحادثات” في السودان بين المجلس العسكري وقادة المتظاهرين، بهدف التوصل إلى انتقال سياسي “يقوده مدنيّون بشكل فعلي”، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن.