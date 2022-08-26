الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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السودان تؤيد تصريحات السعودية بشأن سوق النفط

منذ 7 دقائق
العالم يراقب تطورات الوضع في السودان

السودان

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أيد وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله تصريحات نظيره السعودي التي أدلى بها هذا الأسبوع، بشأن استعداد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتدخل من أجل إعادة التوازن في سوق النفط.

وأشارت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، الاثنين إلى احتمال البدء في خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق، التي وصفتها بأنها تعاني من “انفصام”.

وقال الوزير السوداني في بيان إن بلاده تدعم جهود أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات.

كما شدد على أهمية التصريحات “التي أدلى بها… وزير الطاقة السعودي بشأن عدم استقرار السوق وتقلبات الأسعار”.

وأضاف البيان أن السودان، وهو عضو في أوبك+، عبر أيضا عن دعمه الكامل للآلية التي وضعها تحالف أوبك + “ووفرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق”.

وأدلى كل من العراق والجزائر وليبيا وقازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والكونجو وغينيا الاستوائية بتصريحات مماثلة قبل اجتماع أوبك+، الذي سيعقد في الخامس من سبتمبر أيلول، ويضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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