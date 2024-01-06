السودان.. تجدد المواجهات العسكرية بين الجيش والدعم السريع

تجددت المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، حول سلاح المدرعات جنوب الخرطوم ومقر القيادة العامة للجيش شرقها وسلاح الإشارة بمدينة بحري.

وأفاد شهود بأن انفجارات قوية هزت أحياء السجانة وجبرة القريبة من سلاح المدرعات جنوب العاصمة مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

كذلك قال الشهود إن الجيش استهدف بالمدفعية الثقيلة أهدافا وتمركزات لقوات الدعم السريع في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم وأحياء بري والمنشية والطائف في الشرق.

فيما ردت قوات الدعم السريع بضربات مدفعية على مقر قيادة الجيش شرق العاصمة وسلاح الإشارة بمدينة بحري.

قصف مدفعي في أم درمان

وفي مدينة أم درمان أشار سكان إلى سماع دوي مدفعية متقطع من منطقة كرري العسكرية شمال المدينة، مع هدوء الأوضاع في وسط المدينة التي تشهد معارك شرسة واشتباكات على الأرض في اليومين الماضيين.

ويحاول الجيش التقدم من محاور وادي سيدنا شمال أم درمان وسلاح المهندسين جنوبها لتضييق الخناق على قوات الدعم السريع في وسط المدينة.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد أمس الجمعة أن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع “حتى تنتهي أو ننتهي”.

الدعم سيطر على ولاية الجزيرة

يذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت على ولاية الجزيرة في ديسمبر /كانون الأول الماضي، وأحكمت قبضتها على 4 ولايات في إقليم دارفور غرب السودان من أصل 5 ولايات بما في ذلك فِرق ومقرات الجيش، إلى جانب سيطرتها على أجزاء واسعة من الخرطوم وإقليم كردفان.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل نيسان بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.