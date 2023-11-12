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السودان.. تحذير أوروبي من "إبادة جماعية أخرى" في دارفور

منذ 34 دقيقة
اشتباكات السودان - تعبيرية

اشتباكات السودان - تعبيرية

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ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، محذراً من خطر وقوع “إبادة جماعية أخرى” بعد أن أدى الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد ما يربو على مليونين.

وأدت الحرب الدائرة منذ أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى زعزعة استقرار المنطقة الغربية، وأشعلت من جديد نزاعات قائمة منذ فترة طويلة هناك.

وتحدث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان عن تقارير نقلاً عن شهود أفادوا بمقتل ما يزيد على 1000 فرد من قبيلة المساليت في أردمتا بولاية غرب دارفور خلال ما يزيد قليلاً على يومين فقط في هجمات شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها.

وقال بوريل: “تبدو هذه الأعمال الوحشية الأحدث جزءا من حملة تطهير عرقي أوسع نطاقاً تنفذها قوات الدعم السريع بهدف القضاء على مجتمع المساليت غير العربي في غرب دارفور، وتأتي على رأس الموجة الأولى من أعمال عنف واسعة في يونيو”.

وأضاف: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في دارفور ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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