السودان تستعيد “4 مليارات دولار” من البشير ومعاونيه

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أعلنت هيئة مكافحة الفساد في السودان مصادرة أصول قيمتها 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه.

وقال المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع لوكالة “بلومبرغ” الأميركية إن “تقديراتنا الأولية لقيمة الأصول والأسهم في الشركات والمباني المختلفة التي صادرناها تتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار”.

وتم توقيف البشير وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم. وفي ديسمبر الماضي، صدر حكم بحبسه عامين بعد إدانته بالفساد وحيازة ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بصورة غير مشروعة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق البشر في 2009 و2010 في تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بإقليم دارفور السوداني.

وعزل الجيش السوداني البشير في أبريل 2019 بعد شهور من الاحتجاجات.