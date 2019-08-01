السودان.. تطابق بالرؤى بين “قوى التغيير” و”العسكري”

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أكد قيادي في “قوى الحرية والتغيير” في السودان، وجود تطابق بالرؤى بين هذه الحركة والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية، وذلك قبل اجتماع مرتقب مساء اليوم بين الطرفين.

وقال ساطع الحاج في حديث مع موقع “تايستي نيوز” السوداني، إن اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين حسمت الكثير من النقاط.

وأكد ساطع أن الجانبين اتفقا على السابع من أغسطس/آب كموعد أقصى للتوقيع على الوثيقة الدستورية، مشدداً على أن التطلع الآن ينصب على قرب تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية.

وكشف ساطع عن وجود محاولات لإقناع “الحزب الشيوعي السوداني” بالتراجع عن قراره الانسحاب من التفاوض ورفض المشاركة في مؤسسات الانتقال.

وفي سياق آخر، أكد ساطع أن “مجلس السيادة” سيشهد تمثيلا منصفا للمرأة، كما ستمثل فيه كل الأقاليم.

وأخيراً، أكد ساطع قيام “مسيرة مليونية” اليوم الخميس، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومتحدثاً عن “مراقبة لكتائب الظل”.

يذكر أن مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” في السودان أفاد بأن الوساطة الإفريقية دعت المجلس العسكري الانتقالي و”قوى الحرية والتغيير” إلى التفاوض السابعة مساء اليوم الخميس.

كما أفاد المراسل بأن الجلسة ستخصص لحسم القضايا العالقة بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد، خصوصا ما يتعلق بالإعلان الدستوري.