السودان.. تقاعد من يحمل رتبة فريق بالأمن والمخابرات

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أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإحالة كل الضباط برتبة الفريق بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني للمعاش.

وشرع المجلس الانتقالي في إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات.

ومن المتوقع صدور قرارات بإعفاءات أخرى بحسب مصادر مطلعة.

وأحال مدير جهاز الأمن السوداني كل من تاج السر عثمان سليمان، وعبد العزيز عبد الله بخيت، ودخري الزمان عمر محمد، وسليمان محمد أحمد محمد، وأحمد مختار أحمد، وعبد الوهاب الرشيد علي، ومحمد مختار حسن، وعباس علي خليفة إلى المعاش.

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وفي وقت سابق، أفادت “رويترز” نقلا عن قيادي بحزب المؤتمر المنحل، باعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز.

فيما قالت مصادر “العربية”، إن الاستخبارات العسكرية السودانية اعتقلت اليوم السبت، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر.

وأضافت المصادر أنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه مع عدد من القيادات الأخرى في المعتقل بينهم علي عثمان محمد طه وأسامة عبد الله وعبدالرحيم محمد حسين مع شقيقي الرئيس عمر البشير عبدالله والعباس.

 

المصدر: العربية.نت

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