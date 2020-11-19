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السودان تنسحب من محادثات سد النهضة

منذ 10 دقائق
وزير الري السوداني ياسر عباس

وزير الري السوداني ياسر عباس

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أعلنت السودان،اليوم الخميس، انسحابها من محادثات سد النهضة مع مصر وأثيوبيا والتي يرعاها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل عادل للدول الثلاث .

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، ، عدم مواصلة السودان المشاركة بمحادثات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا.

ويأتي انسحاب السودان من محادثات سد النهضة مع الدولتين إثر عقد وزراء الخارجية والري في السودان، ومصر، وإثيوبيا، اجتماعًا افتراضيًا، اليوم الخميس، حيث بحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتعثرة.

وأكد السودان في بيان“عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، وطالب بالعودة للاتحاد الأفريقي لاعتماد دور الخبراء، ودفع المفاوضات سياسيًا لاستكمالها وصولًا إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف“.

ورفض السودان دعوة رئيس الاجتماع ”باندورا“ وزيرة التعاون الدولي في جنوب أفريقيا مواصلة التفاوض الثلاثي لمدة 10 أيام أخرى، وهو أمر رأت الخرطوم أنه ”غير ذي جدوى، وتمت تجربته مرارًا في السابق دون تقدم يذكر“.

وطالب السودان الذي أكد تمسكه بالعملية التفاوضية، بمحادثات جديدة برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف وفق منهجية جديدة تمنح دورًا أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

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