السودان.. تواصل الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش

تبادلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إطلاق النار مع قوات الجيش النظامي في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بالبلاد اليوم السبت فيما يبدو أنه صراع على السلطة.

ونفى الجيش تأكيدات قوات الدعم السريع بأنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومطارات في الخرطوم ومدينة مروي في الشمال.

وقال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لقناة الجزيرة إنهم إذا استمعوا لصوت العقل فسوف يعيدون قواتهم التي جاءت إلى الخرطوم ولكن إذا استمر الأمر “سنضطر” إلى نشر قوات داخل الخرطوم “من مناطق مختلفة”.

ووصف قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي البرهان بأنه “مجرم وكاذب”.

وقال في مقابلة أجرتها معه الجزيرة إنهم يعرفون المكان الذي يختبئ فيه البرهان وسيصلون إليه ويسلمونه إلى العدالة أو سيموت “زي أي كلب”.

ومع تضارب الروايات من الجانبين عن تطورات الأحداث لا يزال الوضع على الأرض غير واضح المعالم.

وقالت قوات الدعم السريع إن الجيش بدأ بمهاجمتها أولا، بينما قال الجيش إنه يقاتل القوات شبه العسكرية في مواقع قالت إنها سيطرت عليها.

ومن شأن حدوث مواجهة طويلة الأمد بين الجانبين أن تؤدي إلى انزلاق السودان إلى صراع واسع النطاق في وقت يعاني فيه بالفعل من انهيار الاقتصاد واشتعال العنف القبلي ويمكن أيضا أن تعرقل الجهود المبذولة للمضي نحو إجراء انتخابات.

وتأتي الاشتباكات في أعقاب تصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن دمج تلك القوات شبه العسكرية في الجيش. وأدى الخلاف إلى تأجيل توقيع اتفاق تدعمه أطراف دولية مع القوي السياسية بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.

ودعت القوى المدنية، التي وقعت على مسودة لذلك الاتفاق في ديسمبر كانون الأول، الطرفين اليوم إلى “وقف العدائيات فورا وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل”.

وقالت في بيان “هذه اللحظة مفصلية في تاريخ بلادنا… فهذه حرب لن ينتصر فيها أحد، وسنخسر فيها بلادنا إلى الأبد”.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمحاولة الانقلاب وتنفيذ مؤامرة بتخطيط من أنصار الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به من السلطة عام 2019.

ويشغل حميدتي منصب نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم برئاسة البرهان منذ عام 2019.

وقال أطباء إن “عددا كبيرا جدا” من المدنيين سقط بين قتيل ومصاب في الاشتباكات التي امتدت إلى عدة أحياء سكنية في العاصمة. ولم يؤكد الأطباء سوى مقتل ثلاثة فقط بينما كان الناس يحتمون من الأعيرة النارية.

وقال الجيش إن القوات الجوية تنفذ عمليات ضد قوات الدعم السريع. وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية طائرة عسكرية تحلق فوق الخرطوم لكن لم يتسن لرويترز التأكد من صحة هذه اللقطات.

وسُمع دوي إطلاق نار في عدة أجزاء من الخرطوم وقال شهود إنهم سمعوا دوي إطلاق نار أيضا في مدن مجاورة.

ورأى صحفي من رويترز مدافع وعربات مدرعة منتشرة في الشوارع وسمع دوي أسلحة ثقيلة قرب مقرات الجيش وقوات الدعم السريع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان في عدة مناطق بالخرطوم.

وقال مذيع ظهر على الشاشة لفترة وجيزة إن اشتباكات وقعت أيضا عند مقر التلفزيون الرسمي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر إن الجيش سيرد على أي تصرفات “غير مسؤولة”.

وأضاف أن قوات الدعم السريع موجودة بكثافة عند مقر التلفزيون الرسمي.

إطلاق نار

أفاد شهود بوقوع إطلاق نار في أجزاء أخرى كثيرة من البلاد خارج العاصمة. وأبلغ شهود رويترز بوقوع تبادل كثيف لإطلاق النار في مروي.

وقال الشهود إن اشتباكات اندلعت أيضا بين قوات الدعم السريع والجيش في مدينتي الفاشر ونيالا بدارفور.

ودعت الولايات المتحدة وروسيا ومصر والسعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى إنهاء الأعمال القتالية.

وأغلقت تشاد حدودها مع السودان.

وقالت الخطوط السعودية إن طائرة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار بمطار الخرطوم أثناء الاشتباكات.

وأعلنت الشركة تعليق رحلاتها إلى السودان حتى إشعار آخر. وكذلك علقت شركة مصر للطيران رحلاتها إلى الخرطوم لمدة 72 ساعة.

وقال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في عدة مواقع.

وقالت قوات الدعم السريع، التي يقدر محللون قوامها بنحو 100 ألف جندي، إن الجيش هو الذي بدأ بالهجوم وحاصر إحدى قواعدها وفتح النار مستخدما أسلحة ثقيلة.

وتشكلت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي من جماعات مسلحة تعرف باسم الجنجويد كانت تقاتل في صراع بمنطقة دارفور في بداية الألفية.

وأدى الصراع إلى نزوح ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص ومقتل 300 ألف.

واتهم المدعون العامون بالمحكمة الجنائية الدولية مسؤولين حكوميين وقادة الجنجويد بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

كان حميدتي قد وضع نفسه في طليعة جهود الانتقال الديمقراطي المزمع، مما أثار قلق القادة العسكريين وأدى إلى نشر للقوات في الخرطوم.

وبرز الخلاف بين القوتين يوم الخميس عندما قال الجيش إن أحدث تحركات لقوات الدعم السريع، لا سيما في مدينة مروي، غير قانونية.