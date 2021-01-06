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السودان توقع على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لتصفية ديونها للبنك الدولي

منذ 24 دقيقة
السودان

السودان

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وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء على مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وبذلك ستتمكن السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنويا.

وذكر بيان للوزارة السودانية أن المذكرة تهدف إلى توفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما.

وأضاف: “جاء ذلك ظهر اليوم خلال مراسم التوقيع بين الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة وستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي بالخرطوم”.

وتعتبر استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية إنجازا للحكومة الانتقالية وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان.

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