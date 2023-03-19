الأثنين 27 شعبان 1444 ﻫ - 20 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السودان.. توقيع الاتفاق السياسي النهائي في أبريل

منذ 46 دقيقة
البرهان وحميدتي

البرهان وحميدتي

A A A
طباعة المقال

قال الناطق باسم العملية السياسية في السودان، إن الاتفاق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل/نيسان المقبل.

كما قال الناطق السوداني، خالد عمر يوسف، إن الأطراف اتفقت على إعلان الدستور الانتقالي في السادس من أبريل/نيسان المقبل.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، توصلت القوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إلى اتفاق لانعقاد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائي.

وجرى، ليل الأربعاء الماضي، اجتماعا موسعا في الخرطوم ضم قائدي الجيش والدعم السريع وأكثر من ثلاثين من ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بجانب سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي.

وبعد هذا الاجتماع، قال يوسف، في بيان، إن “الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على الدعوة لانعقاد آلية ثلاثية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي”.

وتيسر الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية في شرق أفريقيا “الإيقاد”، العملية السياسية بين العسكريين والقوى المدنية، بدعم من المجموعة الرباعية التي تضم أمريكا وبريطانيا ودولة الإمارات والسعودية.

ووقع المكونان العسكري والمدني في السودان اتفاقا إطاريا في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يرسم طريقا نحو حل الأزمة السياسية التي تعود إلى عام 2021، حين اتخذ الجيش قرارات استثنائية بإقالة الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، وما تلا ذلك من مظاهرات شبه أسبوعية استمرت 17 شهرا.

    المزيد من أخبار العالم

    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين: موسكو منفتحة على تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية
    شرق الكونغو يشهد هجمات دامية
    داعش يتبنى هجوما على قرية شرق الكونغو
    رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش
    الرئيس ديوكانوفيتش يفوز بمعظم الأصوات الانتخابية بالجبل الأسود

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
    مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
    تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
    التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
    دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء