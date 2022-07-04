السودان.. حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أن الجيش قرر عدم المشاركة في المفاوضات الجارية لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات.

وتابع البرهان “نأمل في انخراط القوى السياسية في حوار فوري”، مضيفا “قواتنا المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد”.

وأشار البرهان إلى أن “القوات المسلحة ملتزمة بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني”.

وأضاف “سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع”.

البرهان قال أيضا “نؤكد وقوف القوات المسلحة مع التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات”.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم صباح الخميس انقطاعا في خدمات الإنترنت قبل خروج المظاهرات. وكانت هذه المرة الأولى منذ شهور التي تقطع فيها خدمات الإنترنت قبيل خروج مظاهرات.

وتزامنت الاحتجاجات مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على مسيرات حاشدة ضمن احتجاجات 2019 التي أطاحت بنظام عمر البشير وقادت إلى ترتيب لتقاسم السلطة عبر حكومة انتقالية مكونة من مدنيين وعسكريين.

لكن انقلابا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطاح بتلك الحكومة الانتقالية ليستحوذ الجيش على السلطة.

وأدى انقلاب البرهان إلى خروج مسيرات حاشدة استمرت على مدى أكثر من ثمانية أشهر تطالب الجيش بترك السياسة.

كما دفع الانقلاب حكومات أجنبية إلى خفض مساعداتها للسوادان، مما عمّق أزمة اقتصادية مزمنة تعايشها البلاد.

ومنذ استحواذ الجيش على السلطة، شهدت البلاد انقطاعات في خدمات الإنترنت، في محاولة لإعاقة حركة التظاهر شبه الأسبوعية.