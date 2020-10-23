السودان خارج قائمة الإرهاب رسمياً… واتخذنا خطوة الاتفاق مع إسرائيل

على أثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أكدت خارجية السودان أن رفع الخرطوم رسمياً من قائمة الإرهاب سيطلق مشاريع استثمارية كبيرة.

وقالت خارجية: “اتخذنا خطوة الاتفاق مع إسرائيل ونترك للبرلمان الانتقالي قبولها أو رفضها”. وأضاف: “نحن خارج قائمة الإرهاب رسميا والمتبقي إجراءات قانونية”.

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطر الكونغرس عزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجاءت الخطوة بعد أن حول السودان 335 مليون دولار في حساب لضحايا هجمات على سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا وعائلاتهم.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة، أن الرئيس ترمب وقع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما وأعلنت السودان اليوم خطوات لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان في وقت لاحق اليوم. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن قرار ترمب هذا الأسبوع برفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب ساعد في تمهيد الطريق أمام السودان ليصبح أحدث بلدع ربي يتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل.

وكان ترمب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن “حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم”.