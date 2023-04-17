الأثنين 26 رمضان 1444 ﻫ - 17 أبريل 2023 |
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السودان.. قوات الدعم السريع تؤكد التزامها بسلامة جميع الأسرى لديها

منذ دقيقتين
قوات الدعم السريع

قوات الدعم السريع

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قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، الاثنين، إنها ملتزمة بضمان سلامة جميع الأسرى الذين احتجزتهم أثناء القتال الذي تخوضه مع قوات الجيش.

وقالت في بيان “تؤكد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك في يوم السبت الماضي”.

وقالت القوات إنها تحتجز عددا من الجنود المصريين الذين كانوا يتمركزون في قاعدة مروي العسكرية عندما اقتحمت قواتها القاعدة يوم السبت.

وذكرت تقارير، جرى التشكيك فيها، أمس الأحد أن الجيش السوداني استعاد القاعدة وأن قوات الدعم السريع انسحبت منها لكنها اصطحبت الجنود المصريين معها.

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