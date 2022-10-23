السودان.. مقتل متظاهر برصاصة لقوات الأمن

قال لجنة أطباء السودان المركزية، المتحالفة مع الحركة الاحتجاجية في البلاد، إن أحد المحتجين قُتل في العاصمة السودانية الخرطوم “على أثر إصابته بطلق ناري في الصدر” أطلقته قوات الأمن خلال مشاركته في مظاهرة، الأحد.

وأضافت اللجنة أنه بذلك يرتفع العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري قبل نحو عام إلى 118، وأن هذا القتيل هو الأول منذ 31 أغسطس آب.

ولم يتسن بعد التواصل مع مسؤولي الإعلام في الشرطة للتعليق. وقال قادة عسكريون في السابق إن التحقيقات في مقتل المحتجين مستمرة.

وتأتي الوفاة في الوقت الذي تقول فيه الأحزاب السياسية المدنية إنها تجري مناقشات مع قادة عسكريين ومنسقين بشأن تسوية سياسية لملء الفراغ الذي خلفه انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول الماضي.