الخميس 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السودان.. مقتل متظاهر خلال مسيرات مناهضة للجيش

منذ ساعة واحدة
من احتجاجات السودان

من احتجاجات السودان

A A A
طباعة المقال

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر، لم يتم التعرف على هويته بعد، مساء الأربعاء ، في مدينة الخرطوم بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، وفق مراسلة الحرة في العاصمة السودانية.

وارتفع عدد القتلى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية، إلى 103، منذ سيطرة الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأبلغ مسعفون وكالة فرانس برس بأن قوات الأمن السودانية قتلت متظاهرا خلال مسيرات ضد “الانقلاب العسكري”.

وشهدت تظاهرات الأربعاء خروج المئات إلى الشوارع في عدة أحياء بضواحي الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.

وبحسب شهود عيان، رفع كثيرون لافتات تحث المتظاهرين على النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة الخميس.

ويأتي مقتل المتظاهر بينما يبذل دبلوماسيون غربيون والأمم المتحدة جهودا لحث السلطات السودانية على تجنب العنف ضد المتظاهرين، قبل الاحتجاج المزمع الخميس، والذي يصادف مرور 33 عاما على استيلاء الرئيس السابق، عمر البشير، على السلطة.

وأعلنت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم إغلاق جميع الجسور النيلية التي تربط مدن الخرطوم ما عدا جسري سوبا والحلفايا استباقا لتظاهرات الخميس، وفق مراسلة الحرة.

وقالت اللجنة، في بيان مساء الأربعاء، إنها ستؤدي واجباتها في تأمين التظاهرات حتى تتمكن من توصيل رسالتها.

ودعت اللجنة “قطاعات الشباب وكافة المواطنين المشاركين في التظاهرات المعلن عن تسييرها في الثلاثين من يونيو إلى ضرورة التزام السلمية وعدم السماح للمخربين بالدخول في أوساطهم و إخراج التظاهرات عن سلميتها تفاديا لوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات”.

وقد أغلقت السلطات، مساء الأربعاء، جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش السوداني .

    المزيد من أخبار العالم

    نيد برايس
    واشنطن: المحادثات غير المباشرة مع إيران لم تحرز تقدما
    أسلحة- أ{شيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطانيا تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بأكثر من مليار يورو
    الدولار واليورو
    اليورو يهبط والدولار يصعد بعد تشديد السياسة النقدية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟