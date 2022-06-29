السودان.. مقتل متظاهر خلال مسيرات مناهضة للجيش

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر، لم يتم التعرف على هويته بعد، مساء الأربعاء ، في مدينة الخرطوم بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، وفق مراسلة الحرة في العاصمة السودانية.

وارتفع عدد القتلى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية، إلى 103، منذ سيطرة الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأبلغ مسعفون وكالة فرانس برس بأن قوات الأمن السودانية قتلت متظاهرا خلال مسيرات ضد “الانقلاب العسكري”.

وشهدت تظاهرات الأربعاء خروج المئات إلى الشوارع في عدة أحياء بضواحي الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.

وبحسب شهود عيان، رفع كثيرون لافتات تحث المتظاهرين على النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة الخميس.

ويأتي مقتل المتظاهر بينما يبذل دبلوماسيون غربيون والأمم المتحدة جهودا لحث السلطات السودانية على تجنب العنف ضد المتظاهرين، قبل الاحتجاج المزمع الخميس، والذي يصادف مرور 33 عاما على استيلاء الرئيس السابق، عمر البشير، على السلطة.

وأعلنت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم إغلاق جميع الجسور النيلية التي تربط مدن الخرطوم ما عدا جسري سوبا والحلفايا استباقا لتظاهرات الخميس، وفق مراسلة الحرة.

وقالت اللجنة، في بيان مساء الأربعاء، إنها ستؤدي واجباتها في تأمين التظاهرات حتى تتمكن من توصيل رسالتها.

ودعت اللجنة “قطاعات الشباب وكافة المواطنين المشاركين في التظاهرات المعلن عن تسييرها في الثلاثين من يونيو إلى ضرورة التزام السلمية وعدم السماح للمخربين بالدخول في أوساطهم و إخراج التظاهرات عن سلميتها تفاديا لوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات”.

وقد أغلقت السلطات، مساء الأربعاء، جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش السوداني .