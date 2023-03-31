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السودان... مقتل 14 وإصابة العشرات في انهيار منجم

منذ 32 دقيقة
السودان

السودان

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أعلن مسؤول كبير في الشركة السودانية للموارد المعدنية المملوكة للدولة، لوكالة “رويترز” اليوم الجمعة، أن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية بالسودان.

وقال معتز حاج نور لـ”رويترز”، إن جزءاً من سفح جبل انهار بالقرب من منجم الجبل الأحمر الواقع على بعد 70 كيلومتراً من مدينة وادي حلفا، مما تسبب في وقوع الحادث المميت الخميس.

وأفادت وكالة السودان للأنباء الخميس، بأن شهوداً قالوا إن عمال المناجم كانوا ينقبون عن الذهب باستخدام آلات ثقيلة مما تسبب في حدوث الانهيار.

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