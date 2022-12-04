السودان.. نقل البشير ووزير دفاعه إلى المستشفى

قال هاشم أبو بكر الجعلي محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الأحد، إن البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نقلا إلى المستشفى.

وقال أبو بكر “لدي معلومة مؤكدة بأن البشير ووزير الدفاع أعيدا إلى المستشفى لاستكمال العلاج”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وفي تطور آخر، أفرجت السلطات السودانية، الأحد، عن سياسي بارز قبل يوم من توقيع اتفاق مبدئي بين تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي ينتمي إليه، وبين الجيش لإنهاء أزمة سياسية تسبب فيها انقلاب أكتوبر2021.

وكان السياسي اليساري وجدي صالح، الذي أُطلق سراحه في قسم شرطة بالعاصمة الخرطوم، من أبرز أعضاء لجنة لمكافحة الفساد تم تشكيلها بعد الإطاحة بالبشير عام 2019.

وتعرضت اللجنة، التي كُلفت بتفكيك نظام البشير، لانتقادات من قادة الجيش الذين كانوا يتقاسمون السلطة مع تحالف قوى الحرية والتغيير المدني قبل أن يستولوا على السلطة لتتوقف مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تقود إلى انتخابات ديمقراطية.

وأفرجت السلطات عن صالح، الأحد، بالإضافة إلى ضابط شرطة كان عضوا في اللجنة. وكان التحالف قد قال إن احتجازه في أكتوبر الماضي له دوافع سياسية بحته.

والسودان بلا رئيس وزراء منذ الانقلاب. ويعاني اقتصاده، الذي يواجه أزمة بالفعل، من الركود بعد تعليق مساعدات مالية دولية بمليارات الدولارات.

وأعلن الجيش وقوى الحرية والتغيير، الجمعة، أنهما يعتزمان التوقيع على اتفاق إطاري، مع جماعات أخرى، من أجل مرحلة انتقالية بقيادة مدنية تبدأ بعد التوقيع على اتفاق نهائي.

وعملت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول أخرى على تسهيل المحادثات بين الجانبين.