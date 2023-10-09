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السودان وإيران يتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

منذ 14 دقيقة
علم السودان

علم السودان

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أعلن السودان الإثنين أنه سيستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين وإنه سيخدم مصالحهما المشتركة.

فيما اندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل/ نيسان، مما أثار أزمة إنسانية محتدمة ودفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.

وفر أكثر من 4.2 مليون من ديارهم بسبب الحرب وعبر ما يقرب من 1.2 مليون منهم إلى دول مجاورة مما وضع ضغوطا هائلة على موارد السودان الهزيلة.

وأعلنت الأمم المتحدة أنّها تواجه صعوبات في الوصول إلى 18 مليونًا يحتاجون للمساعدات في السودان لمواجهة كارثة إنسانية منها انعدام الأمن وتدخل الأطراف المتحاربة ونقص الدعم الدولي.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان: “نحن بحاجة إلى الوصول إلى 18 مليونًا ولن نتخلى عن هذا الهدف، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى من يحتاجون إلينا وتوفير الأمان لعملياتنا”.

وأضافت: “لسنا قادرين في هذه المرحلة على إجراء عملية تتناسب مع حجم” الاحتياجات.

    المصدر :
  • رويترز

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