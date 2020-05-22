السودان يحظر صلاة الفطر في المساجد

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حظرت السلطات السودانية إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد في كل انحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما سجلت حتى الجمعة 3378 إصابة بينها 137 وفاة.

ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) الجمعة عن نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والاوقاف “نوجه بتعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع انحاء البلاد”.

وأضاف “نوجه جميع المسلمين بإقامة صلاة العيد بالمنازل منفردين”.

ويفرض السودان منذ السادس عشر من نيسان الماضي حظراً للتجول، كما منع إقامة الصلوات في المساجد والكنائس.

ومنتصف آذار سجلت الخرطوم أول إصابة بفيروس كورونا.