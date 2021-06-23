السودان يدعو مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق على أهمية توقف الجانب الإثيوبي عن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب في قضية سد النهضة.

وشددت الصادق على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بقضية سد النهضة بنصوص القانون الدولي والتعهدات المتفق عليها.

كما أشارت الصادق إلى أن الحكومة الإثيوبية باتت مطالبة بوقف عمليات الملء الاحادي لسد النهضة، لا سيما وأن ذلك يفاقم من النزاع ويشكل تهديدا للامن والسلام الاقليمي والدولي، على حد قولها، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل للحد من الخلاف بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى.

تزامناً، نوهت الصادق إلى ما قامت به الحكومة السودانية خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الافريقي، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى حالة القلق داخل الأوساط السودانية من تعرض حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة.

إلى جانب ذلك، دعت الوزيرة السودانية مجلس الأمن والمجتمع الدولي لبحث أثر السد على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الازرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر واثيوبيا، لافتةً إلى أن الوقت قد حان للبحث عن وساطة أو اية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

بذكر أن وزير الري السوداني، “ياسر عباس”، قد كشف في وقت سابق، عن عزم بلاده اللجوء الى محكمة العدل الدولية، بشأن الخلافات مع إثيوبيا حول قضية سد النهضة، ومنطقة القشة الزراعية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الاثيوبي ارتكب مجازر إبادة جماعية في اقليم تيغراي.