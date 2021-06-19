السبت 9 ذو القعدة 1442 ﻫ - 19 يونيو 2021 |
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السودان يعلن البدء بملء سد “جبل أولياء” على نهر النيل الأبيض

منذ ساعة واحدة
العاصمة السودانية الخرطوم

العاصمة السودانية الخرطوم

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أعلن السودان اليوم السبت، عن البدء بالملء الجزئي لبحيرة “خزان جبل أولياء”، الواقعة على نهر النيل الأبيض، حسبما أعلنت الإدارة العامة للخزانات في وزارة الري والموارد المائية السودانية.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن عملية الملء ستستمر حتى نهاية شهر تموز\ يوليو المقبل.

مدير إدارة الخزانات، المهندس “معتصم العوض محمد”، قال في تعميم اليوم، إن مناسيب المياه سترتفع تدريجيا جنوب خزان جبل أولياء، بينما تنخفض تدريجيا شمال الخزان.

كما دعا المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأبيض جنوب وشمال الخزان، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.

يشار إلى أن عملية ملء البحيرة، تأتي وسط تخوف سوداني من أي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في تموز\ يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن بحيرة “خزان جبل أولياء”، هي سد حجري على نهر النيل الأبيض بالسودان، يقع على بعد 44 كيلومترا جنوب الخرطوم، وأنشئ عام 1937.

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