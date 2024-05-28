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السوريون يقودون التجنيس في ألمانيا إلى مستويات قياسية

منذ 9 دقائق
اللاجئون السوريون في ألمانيا

اللاجئون السوريون في ألمانيا

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قال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء إن ألمانيا منحت الجنسية لعدد مرتفع غير مسبوق من الأفراد العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قفزة في عدد السوريين المؤهلين للحصول على جواز السفر بعد فرارهم من بلادهم قبل نحو 10 سنوات.

وإجمالا جرى تجنيس نحو 200100 أجنبي العام الماضي، بزيادة 19 بالمئة عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل عام 2000.

وجاء نحو 38 بالمئة من هؤلاء الحاصلين على الجنسية الألمانية من سوريا ثم من تركيا والعراق.

وقال المكتب “يرتبط العدد الكبير من حالات تجنيس السوريين بالتدفق الكبير لطالبي اللجوء السوريين بين عامي 2014 و2016 والذين يستوفون بشكل متزايد المتطلبات مثل المهارات اللغوية والحد الأدنى من مدة الإقامة”.

وفضلا عن ذلك، يجوز تجنيس الأزواج والقصر دون حد أدنى لفترة الإقامة.

ومتوسط ​​عمر الحاصلين على الجنسية الألمانية حديثا هو 29.3 عام مقارنة بمتوسط ​​44.6 عام في إجمالي عدد السكان. ويقول كثير من خبراء الاقتصاد إن دمج المهاجرين الأصغر سنا في القوى العاملة سيساعد في معالجة مشكلة ارتفاع أعمار السكان في البلد صاحب أكبر اقتصاد في أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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