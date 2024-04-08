السوق القطرية ترتفع والكويتية تواصل الخسائر قبل عطلة عيد الفطر

أغلق المؤشر الرئيسي بالسوق القطرية على ارتفاع الاثنين قبل عطلة عيد الفطر، إلا أن الأسهم الكويتية سجلت أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بسبب خسائر قطاعي الصناعة والاتصالات.

وصعد المؤشر الرئيسي بقطر للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفع 0.1 بالمئة، مدعوما بقطاعي التمويل والعقارات مع صعود سهم استثمار القابضة ومصرف الريان 2.1 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب فيما ربح بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة.

وأعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، اليوم الاثنين ارتفاع صافي أرباح الربع الأول بسبعة بالمئة، وذلك بعد ساعات التداول في السوق.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي وهبط 0.2 بالمئة إلى 7859 نقطة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسط خسائر قطاعات التصنيع والاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية وسلع الكماليات.

وتراجع سهم أجيليتي للمخازن العمومية 5.9 بالمئة، ونزل سهم شركة زين للاتصالات اثنين بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، عاود المؤشر القيادي بالبورصة المصرية الارتفاع بعد التراجع في الجلسة السابقة، ليكسب 1.3 بالمئة وسط صعود جميع القطاعات.

وزاد سهم طلعت مصطفى 2.5 بالمئة والإسكندرية لتداول الحاويات 11.9 بالمئة.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس آذار من 35.7 بالمئة في فبراير شباط.

وأسواق الخليج ومصر مغلقة لبقية أيام الأسبوع بمناسبة عيد الفطر.