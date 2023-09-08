الأكبر منذ انطلاق الحراك.. حشود بالآلاف وسط مدينة السويداء

خرج الآلاف من أهالي مدينة السويداء، جنوب سوريا، الجمعة، بمظاهرة حاشدة في ساحة الكرامة، تطالب بإسقاط النظام.

وطالب المتظاهرون “بالتغيير الديمقراطي وتنحي رأس النظام السوري”، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلق المتظاهرون صورة كبيرة لما يعرف بـ”قائد الثورة الكبرى، سلطان باشا الأطرش” في ساحة الكرامة.

وتعد المظاهرة الأكبر والأضخم منذ انطلاق الحراك الشعبي السلمي قبل نحو 20 يوما في السويداء.

وردد المتظاهرون شعارات “لا رجوع عن إسقاط النظام، وحدة وحدة وطنية سوريا بلد الحرية، إرحل عنا أنت وحزبك، لا للطائفية لا للتفرقة في سوريا، بدنا نخلص، سوريا حرة مستقلة، رح نضل شعب واحد”، وفقا للمرصد.

وانطلقت التحركات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب قرار حكومة النظام رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر. وتطورت التحركات إلى المطالبة بـ”إسقاط النظام”.

وتواجه سوريا أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انخفاض قيمة العملة إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الشهر الماضي في تراجع متسارع بعد أن كانت 47 ليرة مقابل الدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.

ومن بين أبرز الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال احتجاجات سابقة “بشار ولاك.. ما بدنا ياك” و”يلا إرحل يا بشار” و”سوريا بلا حزب البعث غير”.

وانتقد بعض شيوخ الدروز دعوات المتظاهرين لتنحي الأسد، وقالوا إن أي تحسن في الوضع الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يحدث من خلال الحوار.

ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ إنه طوال سنوات النزاع، تمكن دروز سوريا الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، من تحييد أنفسهم عن تداعياته إلى حد كبير. فلم يحملوا إجمالا السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.

وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، بينما غض النظام السوري النظر عنهم.