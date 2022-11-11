السويد توجه اتهاما لشقيقين بالتجسس لصالح روسيا

وجه ممثلو الادعاء في السويد الجمعة لائحة اتهام رسمية لشقيقين تتعلق بالتجسس الجسيم لصالح روسيا، وأشاروا إلى أن الجريمة المتهمين بها يمكن أن تلحق ضررا بأمن البلاد.

واعتقلت السلطات المتهمين، البالغين من العمر 42 و35 عاما، منذ العام الماضي وسبق أن نفيا كل الاتهامات. ولم يتسن الاتصال بعد بمحاميهما اليوم الجمعة للحصول على تعليق.

ونقلت صحيفة داجينز نيهيتر اليومية السويدية عن مصادر أن أحدهما كان يعمل في عدد من أجهزة المخابرات الأكثر أهمية في السويد.

وقال الادعاء العام السويدي في بيان “يتعلق الاشتباه بجرم شديد الخطورة يستهدف نظام المخابرات والأمن في السويد. الجريمة خطيرة لأنها تتعلق بظروف بالغة الأهمية”.

وأضاف أن “المعلومات التي تم الحصول عليها ونقلها وإفشاءها يمكن أن تؤدي، إذا وصلت إلى أيدي قوة أجنبية، إلى الإضرار بأمن السويد”، وأشار إلى أن معظم جوانب التحقيق الجنائي سرية.