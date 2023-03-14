السويد.. احتمالات انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبلنا تتزايد

أشار رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الثلاثاء 14/3/2023 إلى أن احتمالات انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبل بلاده تتزايد، غير أن عضوية السويد في الحلف العسكري ليست سوى مسألة وقت.

تقدّمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، لكنّهما واجهتا اعتراضات من تركيا التي تعتبر أن البلدين يأويان أعضاء من جماعات تعدّها إرهابية. واستأنفت البلاد الثلاثة محادثاتها بشأن الانضمام للحلف في بروكسل الأسبوع الماضي.

وأوضحت أنقرة أن اعتراضها على انضمام السويد للحلف يفوق اعتراضها على انضمام فنلندا. وأوضح كريسترسون أن تركيا لم تغيّر موقفها بعد، ما يعني أن البلدين الاسكندنافيين قد لا ينضمّان للحلف معاً كما يفضّلان.

وأضاف كريسترسون خلال مؤتمر صحافي بستوكهولم قبل مغادرته في زيارة لألمانيا “ما واجهناه في الأسابيع الأخيرة هو أن احتمال حدوث ذلك في وقتين مختلفين قد زاد”.

وتابع “في النهاية، لا يتعلّق الأمر بما إذا كانت السويد ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي أم لا، ولكن بموعد الانضمام”.

أقرّت تركيا في جتماع بروكسل الأسبوع الماضي بأن السويد وفنلندا اتّخذتا خطوات ملموسة للتعامل مع النقاط التي تثير قلق أنقرة، واتفقت الدول الثلاث على عقد مزيد من الاجتماعات في إطار مساعي الانضمام للحلف.