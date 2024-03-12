السويد.. الشرطة تبعد الناشطة البيئية جريتا تونبري من أمام البرلمان

أبعدت الشرطة السويدية الثلاثاء الناشطة البيئية جريتا تونبري وآخرين بالقوة بعد أن اعترضوا مدخل البرلمان لليوم الثاني، واقتادتهم بعيدا في سيارة شرطة.

وقام اثنان من أفراد الشرطة برفع تونبري وإبعادها لحوالي 20 مترا ثم وضعاها على الأرض.

ورغم أن شرطة ستوكهولم ذكرت أن النشطاء يحق لهم التظاهر أمام البرلمان، فإنها أبعدت ما بين خمسة وعشرة أشخاص بسبب عرقلتهم مدخل البرلمان، وأحجمت الشرطة عن الإفصاح عن هويتهم.

وعرقلت تونبري والعشرات من نشطاء البيئة المداخل الرئيسية للبرلمان أمس الاثنين 11\3\2024 في احتجاج على تداعيات تغير المناخ وما وصفوه بأنه تقاعس سياسي.

وغادر النشطاء بعد ظهر أمس الاثنين لكنهم عادوا للاحتجاج صباح اليوم الثلاثاء 12\3\2024.

وفي العام الماضي، اعتقلت الشرطة تونبري ومنعتها من الاحتجاج في دول من بينها السويد والنرويج وألمانيا.

وفي الشهر الماضي، برأت محكمة بريطانية تونبري من تهم الإخلال بالنظام العام وحكم القاضي بأن الشرطة ليس لديها سلطة اعتقالها وآخرين خلال احتجاج في لندن العام الماضي.