السويد.. انهيار أرضي يسبب أضرارا في مساحة ضخمة من طريق سريع

قالت الشرطة السويدية السبت إن مساحة ضخمة من طريق سريع في جنوب غرب السويد انهارت خلال الليل مما أدى إلى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بإصابات طفيفة.

وألحق الانهيار الأرضي أضرارا بالطريق السريع الذي يربط مدينة جوتنبرج ثاني أكبر المدن السويدية بأوسلو عاصمة النرويج، ووقع الانهيار بالقرب من بلدة ستينوسوند الصغيرة التي تبعد عن جوتنبرج نحو 50 كيلومترا إلى الشمال عند الساحل الغربي‭‭ ‬‬للسويد.

وقالت خدمة الإنقاذ في جوتنبرج “أثر الانهيار الأرضي في مساحة تبلغ 100 متر في 150 مترا تقريبا وفي نحو عشر سيارات ومنطقة بها أشجار ومنطقة أعمال ومحطة وقود ومطعم وجبات سريعة”.

وأضافت الخدمة “ساعد أفراد الإطفاء وطائرة هليكوبتر في إخراج عدد من الأشخاص من سياراتهم في منطقة الانهيار”.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) أن عدة سيارات وشاحنة سقطت كلها في حفر وتصدعات سببها الانهيار الأرضي.