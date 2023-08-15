الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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السويد تجهز حزمة دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 314 مليون دولار

منذ ساعتين
علم السويد

علم السويد

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أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون، اليوم الثلثاء، أن السويد تعتزم تقديم حزمة دعم عسكري جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 3.4 مليار كرونة (313.5 مليون دولار) وتتألف بشكل رئيسي من ذخيرة وقطع غيار لأنظمة أسلحة مرسلة في وقت سابق.

وذكر جونسون في مؤتمر صحفي “علينا أن نبقى مستعدين لحقيقة أن هذه قد تكون حرباً طويلة الأمد ويكون لدينا أيضاً تصور طويل الأجل ليتسنى لنا تدعيم هذه المنصات التي نرسلها إلى أوكرانيا بصفة مستمرة”.

وستكون حزمة الدعم العسكري الجديدة هي الثالثة عشرة التي ترسلها السويد إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب، ما يرفع إجمالي قيمة الدعم العسكري للسويد إلى نحو 20 مليار كرونة.

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