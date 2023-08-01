الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السويد تدرس إجراءات أمنية في ظل أزمة حرق المصاحف

منذ 39 دقيقة
علم السويد

علم السويد

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة السويدية، الثلاثاء، إنها ستتخذ إجراءات لحماية مواطنيها في ظل مخاوف آخذة في التنامي بكل من السويد والدنمرك من أن أزمة حرق المصاحف قد تؤدي إلى وقوع هجمات.

شهد البلدان سلسلة من التظاهرات في الأسابيع الأخيرة تم خلالها حرق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار غضبا في دول مسلمة ومطالب لحكومات دول الشمال الأوروبي بوضع حد لهذه الممارسات.

وقالت الحكومة السويدية دون الخوض في تفاصيل إن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن ووزير العدل جونار سترومر سيعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا لمناقشة الوضع الأمني ​​وعرض “إجراءات لحماية المواطنين السويديين”.

وقع المزيد من حوادث حرق المصحف، المسموح بها بموجب قوانين حرية التعبير، أمس الاثنين، وقالت حكومتا البلدين إنهما تدرسان سبلا للحد من مثل هذه الأعمال في إطار قانوني في محاولة لتهدئة التوتر.

وفي الدنمرك، قال جهاز الأمن والمخابرات التابع للشرطة لشبكة دي.آر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إن حرق المصحف رفع احتمالات وقوع هجمات.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة جلسة استثنائية أمس أيضا لمناقشة التطورات الأخيرة، وأدانت بشدة حرق المصحف.

وقالت المنظمة في بيان في أعقاب الاجتماع، إنها تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، في البلدان التي تتم فيها الإساءة للمصحف.

وبعد الاجتماع، كتب وزيرا خارجية الدنمرك والسويد بشكل منفصل على منصة إكس (تويتر سابقا) أنهما سيواصلان حوارهما مع منظمة التعاون الإسلامي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من تفجير باكستان
ارتفاع عدد قتلى تفجير انتحاري في باكستان إلى 56
من الاحتجاجات في إسرائيل
السخط حيال التعديلات القضائية بإسرائيل يصل لأروقة الموساد
شركة أرامكو السعودية
سوناطراك وأرامكو ترفعان أسعار البيع الرسمية لغاز البترول

الأكثر قراءة

فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
"معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
سالم زهران
سالم زهران يحذر من أمر خطير سيطال المخيمات الفلسطينية والسورية!
أبو أشرف العرموشي
فيديو.. لحظة اغتيال أحد قادة حركة فتح في مخيم عين الحلوة