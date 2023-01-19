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السويد تدعم أوكرانيا بمدافع "آرتشر"

منذ ساعة واحدة
مدافع آرتشر

مدافع آرتشر

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أعلنت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع “آرتشر” طويلة المدى المتنقلة والحديثة، التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الخميس.

وبعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحفي عن “أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز آرتشر إلى أوكرانيا”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انتقد تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا دبابات حديثة من طراز “ليوبارد”، في ظل تقارير تفيد بأن برلين لن تسلم كييف آليات من هذا النوع إلا في حال أرسلت واشنطن دبابات من طراز “أبرامز”.

وحذر الكرملين اليوم الخميس، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: “هذا الأمر قد يكون خطرا جدا، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي”.

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