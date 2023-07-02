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السويد تدين حرق القرآن وتعتبره عملا "معاديا للإسلام"

منذ 7 ساعات
إدانات دولية لحرق المصحف

إدانات دولية لحرق المصحف

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دانت الحكومة السويدية، الأحد، قيام رجل عراقي يقيم في السويد بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، معتبرة ما قام به عملاً “معادياً للإسلام”.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إنّ “الحكومة السويدية تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية”، مذكرة في الوقت نفسه بأن حرية التعبير حق محمي دستورياً في السويد.

وتزامن بيان الخارجية السويدية مع دعوة منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف، بعد أيام من حرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم.

وعقدت المنظمة التي تضم 57 دولة عضوا اجتماعا في مقرها في جدة للرد على حادث الأربعاء عندما أقدم العراقي سلوان موميكا البالغ 37 عاما والذي يعيش في السويد على إحراق صفحات من المصحف.

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