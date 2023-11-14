السويد ترحب بقرار البرلمان التركي بدء مناقشة انضمامها لحلف الأطلسي

رحبت السويد اليوم الثلاثاء، بقرار لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي البدء، يوم الخميس المقبل، في مناقشة مشروع قانون للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في رسالة نصية لرويترز “هذه معلومات موضع ترحيب” وتتطلع السويد لأن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي”.

وكان قد أشار جدول الأعمال الرسمي للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي إلى أن اللجنة ستناقش يوم الخميس مشروع قانون الموافقة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي.

وأرسل الرئيس رجب طيب أردوغان مشروع القانون للبرلمان قبل ثلاثة أسابيع للتصديق عليه في تحرك قوبل بالترحيب من حلف شمال الأطلسي وستوكهولم. وأبدت تركيا في بادئ الأمر اعتراضات بسبب ما وصفته بإيواء السويد لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.

ويتعين على لجنة الشؤون الخارجية الموافقة على مشروع القانون قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته. وبعد ذلك يوقعه أردوغان ليصبح قانونا.

وبالرغم من إشارة أردوغان إلى إن أنقرة تتوقع المزيد من السويد بشأن محاربة المسلحين الأكراد، قال الرئيس التركي هذا الشهر إنه سيحاول تسهيل التصديق قدر الإمكان.

ويلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل يومي 28 و29 نوفمبر تشرين الثاني.

وتقدمت السويد وفنلندا، اللتان ظلتا محايدتين منذ فترة طويلة، بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي لتعزيز أمنهما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأُبرم اتفاق انضمام فنلندا في أبريل نيسان الماضي لكن تركيا والمجر عطلتا طلب السويد.